Host Samson Folk is joined by Blake Murphy to discuss the Raptors loss and their upcoming offseason.
Reggie Evans Award: Scottie Barnes
QR Comment: Chys Nac
Make sure to check all our Raptors podcasts; all Raptors Reaction episodes are available separately as well.
2 thoughts on “End of the season w/ Blake Murphy – Raptors Reaction Podcast”
Twitter beğeni hilesi kullanımıyla videolarınıza hızlı bir şekilde beğeni kazandırabilirsiniz. Ancak, bu beğenilerin gerçek olmadığı ve bot hesaplar tarafından yapıldığı bilinmektedir. Bu nedenle, videolarınıza yapılan beğeniler gerçek bir etkileşim olmadığı için hesabınızın organik olarak büyümesine etki etmeyecektir.