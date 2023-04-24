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Reviewing Every Player & the Season w/ Samson Folk & Louis Zatzman

Samson Folk & Louis Zatzman get together to review the Raptors season.

Samson Folk & Louis Zatzman get together to review the Raptors season.

The Rapcast can be found wherever you download podcasts.

Cover Photos Rick Madonik/Toronto Star via Getty Images

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8 thoughts on “Reviewing Every Player & the Season w/ Samson Folk & Louis Zatzman”

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