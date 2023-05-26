On the first Rap Up Summer Edition of the year, Oren Weisfeld and Adon Moss argue about the NBA’s future.
Adon’s thesis is the League is on a perilous path towards doom. Oren disagrees.
Towards the end of the pod, the two also have a quick conversation about the Playoffs, what they’ve observed, and what they’ve been surprised about. Enjoy!
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Time Stamps:
1:20 – Adon poses his thesis on the NBA’s Entertainment/Revenue Bubble issue.
7:12 – NBA’s Deal with the Devil
9:20 – Oren’s rebuttal and Adon’s rebuttal
13:25 – Oren’s aside on LeBron James’ retirement
15:30 – A Player’s Life Cycle and their incentives and NBA’s Short Term perspective
23:00 – Problems with NBA mainstream media
30:30 – Who is and why is the face of the NBA?
36:50 – Quality of the Game, its problems, and how to fix it
46:25 – NBA Playoffs – Western Conference
55:55 – Who does Denver want to face: Boston or Miami?
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5 thoughts on “What’s the Future of the NBA: is it in Trouble or is it Thriving? – Rap Up Summer Edition with Adon + Oren”
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