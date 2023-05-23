Welcome to the Forgetful Curator – a conversation with some of your favourite personalities who cover the Toronto Raptors. We dive deep into their careers, and why they chose to cover the team in the way that they do. We take a look at some of their favourite Raptor moments and their takes on the team going forward.
In this week’s episode, host Nigel Nicholas sits down with Raptors Republic writer and podcast personality Adon Moss.
Please feel free to follow Nigel @nigelnicholas and Adon @AdonMoss
Topics:
- 0:00 Introduction
- 1:23 Adon’s Basketball Memories
- 20:51 Writing Influences and Adon’s writing style and process.
- 56:42 Raptors & NBA Talk
9 thoughts on “Forgetful Curator: Ep 1, Adon Moss”
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